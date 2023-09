Dvořákova Praha se odehraje ve velkém stylu

„Letošní začátek festivalu se ponese ve velkém stylu: v prvním týdnu nás čeká pět koncertů zahraničních orchestrů završených 13. září vystoupením Vídeňských filharmoniků s dirigentem Jakubem Hrůšou a klavíristou Igorem Levitem,“ přibližuje letošní program ředitel Dvořákovy Prahy Jan Simon. Kromě Tonhalle-Orchester a Vídeňských filharmoniků to bude i Izraelská filharmonie s Lahavem Shanim, jež v prvním festivalovém týdnu vystoupí.

Zde bude od 8. do 13. září probíhat projekce, která vzdá hold odkazu Antonína Dvořáka.

„Jednou z priorit Dvořákovy Prahy je péče o mladou generaci interpretů vtělená do řady Pro budoucnost. Publikum se může těšit třeba na dvojí finále soutěže Concertino Praga i koncert orchestru Akademie komorní hudby pod vedením Tomáše Jamníka, v jehož podání zazní i světová premiéra díla Jiřího Gemrota Ďábelský rozmar,“ slibuje Jan Simon.

Po loňské premiéře pokračuje i série podvečerních koncertů na Bořislavce. Novinkou letošního programu je Akademický cyklus, který se koná ve Slavnostní aule ČVUT v Betlémské kapli. Zde se mimo jiné uskuteční recitál italského klavíristy Giuseppe Guarrery nebo koncert orchestru New European Strings s Dmitrym Sitkovetským.

I letos nebude scházet řada doprovodných akcí. Pro veřejnost bude jistě atraktivní velkoplošná imerzivní instalace nazvaná Dvořák Dreams umístěná před Rudolfinem od 8. do 13. září vždy od 10 do 22 hodin. Je dílem turecko-amerického digitálního umělce Refika Anadola. „Inspirovali jsme se Dvořákovou hudbou i životem a také obrazy Prahy, české krajiny a New Yorku, k němuž měl Dvořák vztah. Za pomoci umělé inteligence vznikla digitální oslava výjimečného umělce, lidství a Dvořákova odkazu,“ přiblížil instalaci Refik Anadol na tiskové konferenci.