Gil Shaham, zázračné dítě s raketovým startem, bude hvězdou Dvořákovy Prahy

Dnes dvaapadesátiletý Shaham zazářil už jako zázračné dítě a raketový start se mu povedlo přetavit do dlouhotrvající kariéry. Publikum Dvořákovy Prahy si získal již před čtyřmi lety, tehdy především jako komorní hráč, a to fantastickou hrou i otevřeností, která z něj sálala na dálku. Letos se představí ve dvou velkých skladbách Johannese Brahmse, jehož sto devadesáté výročí narození festival připomíná jednou z hlavních koncertních řad.

„Byla to pro mě obrovská čest,“ uvedl houslista v souvislosti s kompozicí, která je podle něj především autobiografickým příběhem velkého přátelství mezi Brahmsem a houslistou Josephem Joachimem, pro nějž skladatel svůj jediný houslový koncert napsal.

„O Brahmsovi je známo, že se odmítal nechat spoutat manželstvím a rodinou. O to větší význam pro něj měli přátelé,“ pokračuje v úvahách Shaham a dodává, že koncert lze chápat také jako výpověď o ideálu přátelství obecně.

Na rozdíl od Brahmse je Shaham rodinný typ. Žije v New Yorku s manželkou a třemi dětmi. Příbuzenské svazky hrají roli také v jeho nahrávací společnosti Canary Record. Mezi její kmenové umělce patří totiž také Shahamova manželka, rovněž houslistka, Adele Anthony. Na jednom z předních míst je i jeho sestra, klavíristka Orli Shaham, a její manžel, dirigent David Robertson. Toho zná pražské publikum z vícenásobné spolupráce s Českou filharmonií.

O dva roky později debutoval s Izraelskou filharmonií, s níž jej letos v září přivítá Dvořákova Praha. Poté se vrátil i s rodiči do Ameriky, kde studoval na newyorské Juilliard School. V New Yorku dodnes žije a do Evropy nezajíždí příliš často. Je totiž rád, když může být blíž svým dětem.