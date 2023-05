Po stopách Járy Cimrmana se vydá televizní cestopis

Diváci se spolu s ním a Robertem Bártou budou moci podívat do Pojizeří, kde je například možné se rozhlédnout z majáku, od něhož je to k moři stovky kilometrů. Nebo obdivovat sousoší Járy Cimrmana, Růženky a inspektora Trachty, které v roce 2020 vytvořil sochař Radomír Dvořák. K němu zavítá Jan Hraběta, Miloň Čepelka a Petr Reidinger. Do jižních Čech, mj. do Písku, kam umělec a vynálezce připlul na voru, zamíří Petr Brukner.