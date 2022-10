Zdeněk Svěrák: Jára Cimrman se narodil nejen ve Vídni, ale také v Praze

„Tady sídlila armádní redakce Československého rozhlasu. V ní jsme byli Miloň Čepelka, Jiří Šebánek a já. Abychom si odpočinuli od armádní tematiky, vymysleli jsme pořad Nealkoholická vinárna U Pavouka. To byl mystifikační program a posluchači rozhlasu věřili, že v Praze tato vinárna opravdu existuje a že z ní živě vysíláme. V jednom z těchto přenosů se poprvé ozvalo jméno Jára Cimrman a také jsme v něm propagovali nově vzniklé divadlo. Jára Cimrman se tedy narodil nejen ve Vídni, ale také tady v té vile,“ řekl.

„Jméno mu dal Jirka Šebánek, protože se mu líbilo, že Jára je takové české, domácké a Cimrman je německé a on to byl vlastenec. Proto je toto místo pro nás životně důležité, protože tady vzniklo Divadlo Járy Cimrmana, 29. října 1966, kdy se tady konala zakládající schůze, jíž se zúčastnil Miloň Čepelka, Jirka Šebánek, já a přizvali jsme Ladislava Smoljaka. A ten je tu připomenut tímto ramínkem, protože on si pořád stěžoval, že mu v divadle ramínka někdo krade,“ uvedl při odhalování desky Zdeněk Svěrák.