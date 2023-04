Podle svého šéfdirigenta je orchestr ve skvělé kondici. „Je za námi pandemie, ze které jsme si vzali ponaučení, že se nic nedokáže vyrovnat živé hudbě. Trochu jsme se báli, že si lidé zvyknou na streamy a sledování na počítači, ale ukázal se opak. Lidé si uvědomili, že se živý koncert nedá nahradit. Vracejí se ve velkém a s obrovskou energií, a to nám dělá velkou radost,“ uvedl Villaume.

„Chceme být plní života a koncerty, které jsme odehráli, to ukázaly. Je pro mě velké privilegium, že mohu s tímto orchestrem růst. Vždycky říkám, že ředitel nějaké instituce by jím měl zůstávat pouze v případě, kdy rostou oba. Za sebe mohu říct, že mám rozhodně pocit, že rostu. Doufám, že to tak má i orchestr,“ dodal Villaume, který je v čele PKF od roku 2015.