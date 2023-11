Páslo dievča pávy. V nové Perinbabě opět zazní slovenská lidová píseň

Vedle již představené titulní písně Slovenská od Mira Žbirky – šlo vůbec o jeho poslední skladbu – do světa tvůrci posílají další, lidovku Páslo dievča pávy. Ta zazněla již v Perinbabě (1985) „jedničce“.

Nově ji nazpívala Lucia Šoralová v doprovodu skupiny Nerez. Shodou okolností byla Perinbaba prvním filmem, který viděla v kině. Bylo jí tehdy osm let. „Je to jedna z mých nejhezčích vzpomínek na dětství. Když jsem po promítání stála před kinem, nemohla jsem se ubránit slzám. Dodnes neexistuje filmové dílo, které by ve mně vyvolalo větší emoce. Dodnes si ten pocit pamatuji,“ zavzpomínala.