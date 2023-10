Olympijský mezičas. Komu těmi monstrózními stavbami prospějete?

Honcoopová se s natáčecím štábem vypravila do Pekingu, Tokia, Athén nebo Paříže, jež aktuálně odpočítává titulní olympijský mezičas. Do her, které se ve francouzské metropoli uskuteční již potřetí, zbývá tři čtvrtě roku. O hlavních soutěžních disciplínách se přitom autorka dokumentu vůbec nezmiňuje, zabývá se výhradně složitými urbanistickými potížemi olympijských vesnic.