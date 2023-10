Autorky dokumentu o oběti útoku kyselinou: Popáleniny spojuje bolest za škálou měřitelnosti

Štuková: Viníkovi jsme vůbec nechtěly dát prostor. Bylo pro nás zásadní zachytit život člověka, který si projde něčím takto závažným, a jakým způsobem to zvládá. Nečekaly jsme, myslím, ani jedna z nás, že by dokument mohl mít nakonec pozitivní vyznění a že by dokázal motivovat lidi v těžkých situacích, aby to zkusili nevzdat, přesto tak podle dosavadních ohlasů funguje.