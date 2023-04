Nové Star Wars jsou tu! O filmech toho ale moc nevíme

Uznávaný režisér James Mangold se postará o originální příběh zrodu Jediů a o tom, jak se naučili manipulovat se Silou. Podle jeho slov se jedná o biblicky epický příběh. Mangold stojí například za výborným dramatem Le Mans 66, nebo komiksovém Loganovi. Již za pár měsíců půjde do kin jeho nový Indiana Jones, fanoušci by se tak neměli o kvalitu jeho vstupu do světa Hvězdných válek bát.

Po rozporuplně přijaté poslední trilogii to nové snímky nebudou mít lehké. Star Wars se daří mnohem lépe na streamovací platformě Disney+ se seriály, než na stříbrném plátně. Fanoušky si získal Mandalorian, jehož třetí série se právě vysílá. Andor se etabloval jako vážný příběh, který mnozí považují za to nejlepší, co se ve světě Star Wars událo za posledních třicet let a Boba Fett: Zákon podsvětí měl sice vlažnější přijetí, ale o propadák se rozhodně nejednalo.