Nové knihy: Smithová, Goffa a Bastašić

Jedinečná a působivá série čtyř volně navazujících napínavých románů Stín větru, Andělská hra, Nebeský vězeň a Labyrint duchů uchvátila miliony čtenářů po celém světě. Autor těchto mistrovských příběhů zasazených do magického světa Barcelony a tajemného prostoru nazvaného Pohřebiště zapomenutých knih plánoval poté vydání ještě kolekce povídek, které přinesou nové informace o známých postavách a objasní také historii stavby bájné knihovny. A nejen to.

Mladší sestra Olivie Carsonové, šestnáctiletá Lily, je těhotná a musí se rozhodnout. Měla by dát své dítě k adopci, nebo jít na potrat? Ani jedna možnost jí nepřijde správná, a proto utíká z domova a nikdy se už nevrátí. Olivii však pravidelně jednou za rok posílá obrázek svého syna Joshe, a to až do jeho třinácti let. Tehdy se zničehonic na prahu Oliviina domu objeví sám Josh. Je vyděšený a má u sebe notářsky ověřené prohlášení od Lily. Chlapec má problémy s mluvením, ale krásně maluje. Za jeho obrázky se ovšem skrývá děsivé svědectví.