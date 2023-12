Nové knihy: David de Jong i Michael Žantovský

Je červen 1933 a Loeanneth, venkovské sídlo Edevanových, se připravuje na oslavu letního slunovratu. Jenže než udeří půlnoc a noční oblohu rozzáří ohňostroj, utrpí rodina bolestnou ztrátu, po níž opustí Loeanneth nadobro. O sedmdesát let později je po jednom nepovedeném případu seržantka londýnské policie Sadie Sparrowová poslaná na nucenou dovolenou, a tak odjede ke svému dědečkovi do Cornwallu. Když uprostřed hlubokého lesa narazí na opuštěný dům obklopený zpustlou zahradou a dozví se o malém chlapci, který beze stopy zmizel, probudí se v ní profesní ctižádost.

Spolu se svým mužem přišla vybudovat utopický svět uprostřed čisté přírody. Helena, aspirující lékařka a také manželka ředitele fabriky na umělá vlákna, brzy porodí a její rodinu čeká růžová budoucnost v moderním městě, které vyrůstá v podhůří slovenských Tater. Všechny iluze a myšlenky na budoucnost ovšem brzy zastíní nález mrtvého novorozence – hermafrodita. Tvrdohlavá a empatická Helena kvůli bezpečí vlastního dítěte potřebuje zjistit, co se stalo, a odmítá se spokojit s nápadně rychlým řešením…. Psychologické detektivní drama režiséra Matěje Chlupáčka a scenáristy Mira Šifry, inspirované skutečnou historií intersex lidí v 30. letech, do knižní podoby převedl Jiří Walker Procházka. Text čte divadelní a filmová herečka Anita Krausová.

Román inspirovaný komediálním televizním seriálem. Čeho je muž schopen pro lásku ke své ženě? Pokud ji miluje, dá se říct, že všeho na světě. Například zúčastnit se hudební soutěže, aniž by uměl hrát na nějaký hudební nástroj či zpívat. A pokud mu schází spoluhráči do kapely, i s tím si dokáže poradit. Má přece přátele a s jejich pomocí zvládne překonat jakoukoli překážku. A tak se během jednoho horkého léta v jižních Čechách změní život nejen Lukynovi s Martou, ale i nic netušícímu manažerovi v hlavním městě. Text čte herec Jaroslav Plesl.

Mina věří, že šálek horké čokolády dokáže vyřešit všechny trable. A právě to teď potřebuje. Má za sebou totiž pořádný trapas – její poslední milostná eskapáda se stala okamžitým hitem internetu. Se sbalenými kufry a jasným cílem dát si do pořádku život se Mina rozhodne utopit svůj žal v té nejlepší horké čokoládě na světě. A Mina moc dobře ví, kde ji najít – v útulné chatě své kmotry, která se nachází ve Švýcarsku. Plán je jednoduchý: litry čokolády, žádní muži. Tedy jen do chvíle, než ho zkomplikuje neznámý krasavec, který Mině zkříží cestu ve vlaku do Alp…