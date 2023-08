Němá tajemství. Česká detektivka s prvky love story míří do kin

Veterinář Martin ztratil po úrazu hlavy možnost komunikovat se světem kvůli poruše řeči zvané afázie. Zůstaly mu ale všechny důležité ženy jeho života: manželka Erika, maminka Dana a veterinářka Jana, jejíž kůň úraz způsobil. Co se tehdy stalo? Na to divákům odpoví nový český film Němá tajemství. Do kin vstoupí 7. září a nyní představuje trailer.

Němá tajemstvíVideo: Donart Film