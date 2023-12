StarDance sice skončila, ale už příští rok bude další

Veřejnoprávní televize má navíc od britské BBC zakoupena licenční práva celkem ještě na dvě řady, takže určitě v budoucnu dojde i na čtrnáctou řadu. Potvrdil to programový ředitel ČT Milan Fridrich.

„Je to nejúspěšnější projekt celého televizního trhu a je to součást špičkové veřejné služby,“ prohlásil Fridrich.

„Je to fantastický výsledek. Vidím v tom velké ocenění práce všech, kdo se na projektu podílejí, od soutěžících, tanečníků, poroty přes produkci, režii a další. Jsme tedy spokojeni a zájmu diváků si vážíme,“ zhodnotil programový ředitel.

Jestli a jaké budou ve třinácté řadě, která by měla začít už za deset měsíců, změny, Fridrich prozradit nechtěl. Na sociálních sítích se už například vyrojily spekulace, zda zůstane moderátorská dvojice, která je se soutěží spjatá od jejího počátku v roce 2006.

„StarDance za těch dvanáct ročníků vždy přinášela změny. Marek Eben a Tereza Kostková jsou pilíře soutěže a neodmyslitelně k ní patří. Jejich výkon je špičkový a pokud se ptáte mě, já pro změny důvod nevidím. Ale nemohu mluvit za ně. Jen si mohu přát, aby je to stále tak bavilo jako diváky,“ řekl Fridrich.

Dříve byla porota i čtyřčlenná, ale letos rozhodovali jen tři porotci. Rozhodnutí, zda to tak zůstane, by Fridrich podle svých slov nechal na tvůrcích a širším vedení soutěže. „Podle mě tříčlenná porota skvěle fungovala a je to trend i v zahraničí,“ míní šéf programu.