Na finále Eurovize má naději i česká dívčí kapela Vesna, píše BBC

„Česko má v Eurovizi špatnou bilanci – od svého vstupu do soutěže v roce 2007 se do semifinále kvalifikovalo pouze čtyřikrát –, píseň My Sister´s Crown (Koruna mojí sestry) by to měla změnit,“ uvedl Savage. Skladba pojednává o sexuální rovnosti a posílení postavení žen.