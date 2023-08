Móda zušlechťuje naše těla, umění zase naše duše

To, co nosíme na sobě, se v dnešní době stalo mnohem důležitější než to, co nosíme v sobě. Móda vládne světem a žádná společenská akce si nemůže odpustit defilé celebrit na červeném koberci v modelech od renomovaných návrhářů.

Foto: Jan Šída , Právo Na výstavě jsou i šaty s motivem od Andyho Warhola, i ty z politické kampaně prezidenta Nixona (zleva).