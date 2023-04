Minisérie Volha přivezla návrat do minulosti

Standa Pekárek má krátce po vojně, je ženatý otec malého synka. Žije s rodinou v bytě své matky a touží po kariéře řidiče volhy v redakci zábavy Československé televize, kterou by vozil Karla Gotta.

Pro splnění svého snu je ochoten udělat cokoli. Je obdařen milou tváří, je výřečný a jde si za svým. Až tak, že se stane spolupracovníkem StB.

Foto: Česká televize Tomáš Jeřábek jako televizní produkční.

„Je to pitomec, na první dobrou zábavný, ale kdykoli se mu to hodí, bodne vám kudlu do zad,“ řekl o něm jeho představitel Kryštof Hádek.

Režisér Jan Pachl byl ještě tvrdší: „Standa Pekárek je dement, co si budeme nalhávat. Myslí jen sám na sebe a na svůj prospěch. Jedná bez ohledu na to, jestli někomu ublíží, nebo ne. Takových Pekárků kolem nás už bylo a pořád ještě hodně je.“

Foto: Česká televize Ve služebně StB.

Seriál nabízí návrat v čase. A zajímavou kombinaci dobových a současných natočených materiálů. Vyhledávání těch nejlepších záběrů v archivech věnoval spoustu času dramaturg a střihač Petr Pauer.

A co našel, si podle režiséra Jana Pachla s natočenými záběry sedlo bezvadně: „Je hezké, když nevíte, co je realita a co archiv. V dnešní době je to asi správná cesta, když chce někdo točit dobovky.“

Foto: Stanislava Benešová, Novinky +17

Nyní je totiž podle Pachla těžké najít místa, která by se aspoň podobala těm z dob minulých. A vytvářet je na míru si mohou dovolit hlavně zahraniční produkce. „Výsledek je ale nakonec dost podobný,“ míní.

Foto: Česká televize Klára Melíšková jako Standova matka.

Minisérie výborně přenáší nejen atmosféru doby minulé, ale i hovorovou mluvu, Pekárkův slovník je toho důkazem. Za každým druhým slovem letí „voe“. S ničím se moc nemaže, stejně jako jeho matka, servírka v hospodě. Zahrála si ji Klára Melíšková. Její postava syna vychovávala sama a musela se o všechno postarat. Nakonec mu také přes jednu ze svých známostí sehnala místo televizního řidiče.

Foto: Česká televize Režisérka Vlasta Válová alias Anna Geislerová.

Televizní režisérku, na pohled nepříjemnou ženskou, ztvárnila Anna Geislerová. „Moje postava je zajímavá, je to nepříliš sympatická žena, která se nakonec projeví jako charakter,“ řekla.

Televizního produkčního, člověka kompromisů, hraje Tomáš Jeřábek, kameramanem je Stanislav Majer, garážmistrem Jiří Lábus a jedním z estébáků Jiří Dvořák.

Foto: Česká televize Kameramana hraje Stanislav Majer.

Jiřímu Lábusovi se při natáčení připomněl zážitek z dob normalizační televize. „V minisérii Volha je mimo jiné narážka na soudružku Balašovou. Tehdy byla náměstkyně ústředního ředitele Československé televize. A ona vyžadovala kontrolu, jestli ženy nosí do práce podprsenky a jestli muži nemají džíny. Dohlíželi na to vybraní vrátní. Hodně se jich o tuhle funkci ucházelo, protože v popisu práce bylo sahání na prsa všem zaměstnankyním, a pro ty dědky to byla radost. Byl na to snad dokonce konkurz,“ vzpomínal.

Foto: Česká televize Garážmistr ztvárněný Jiřím Lábusem.