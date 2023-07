Umělecký ředitel MFF KV Karel Och: Uvažujeme, co se dá příště zdokonalit

Velmi. Je to film, jehož námět souzní s českou realitou. Nabízí fantastický ústřední ženský herecký výkon a spojil kritiku s diváky. To se neděje tak často, jelikož laičtí diváci a kritika mají obvykle odlišný vkus. Myslím, že bude mít velmi dobrou další cestu.

Jsme s kolegy velmi spokojeni. Dostávaly se k nám především pozitivní ohlasy na filmy jak soutěžní, tak dovezené z jiných festivalů. Zdá se, že se podařilo vytvořit rovnováhu mezi hledáním exkluzivních titulů a filmů z ostatních festivalů, protože to je asi to nejtěžší.

Když už se nějakému filmu dostala, řekněme, negativní kritika, pak formou, kterou naprosto respektujeme, tedy konstruktivní. Nebylo to odmítavé mávání rukama, ale snaha pochopit. I to nás potěšilo, protože nejhorší je, když se o filmu přestane mluvit pět minut po skončení projekce.

Všechny sály byly plné i na filmy, na které by běžný divák jinde do kina nešel. V čem to je?