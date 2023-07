Ve Varech vyhrál bulharský snímek o zneužité seniorce. Cenu získala Wrightová i Kolářová

Marek Eben, tradiční moderátor MFF KV, záhy poté, co „dobruslili“, diváky ve Velkém sále přivítal. Vyzdvihl také to, že i letos se ukázalo, proč festival poutá tolik pozornosti, proč na něj jezdí - a velmi rádi - prezident, premiér, domácí i zahraniční hvězdy. Všechny totiž spojuje jedna vášeň: láska k filmu.

„Je to herečka, která má v sobě dar uvěřitelnosti,“ uvedl Eben. Legenda česko-slovenské kinematografie následně převzala svou sošku, a to za potlesku diváků v sále, kteří na její počest povstali.

„Jsem dost rozrušená, protože jsem ve Varech žila od čtyř do devatenácti let. A jsem ráda, že se hotel Pupp už zase jmenuje Pupp. Já jsem taneční absolvovala v hotelu Moskva,“ zmínila chebská rodačka mimo jiné to, jak silné pouto s Vary má, aby pokračovala: „V normalizačních poměrech jsem měla velké štěstí na slušné a profesionální lidi. Smysl pro humor byl nutný pro přežití. Děkuji moc za tuto cenu a přeju české kinematografii mnoho talentovaných tvůrců.“

58. ročník MFF KV proběhne od 28. června do 6. července. „Příští rok to bude třicet let od momentu, co byl náš tým pověřen, abychom zmátořili karlovarský festival, a to se nám, myslím, daří,“ pozval všechny na další ročník prezident MFF KV Jiří Bartoška.