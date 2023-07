Skutečná princezna, říká servírka o Vikanderové

Letos na ni udělala největší dojem americká herečka Alicia Vikanderová. „Největší zážitek, to letos byla určitě Alicia Vikanderová. Byla velmi milá, příjemná – byla to opravdu taková princezna,“ uvedla Salnikov.

„Najednou přijel starší pán s knírem. No a my jsme nevěděli, kdo to je. Až pan Mucha nás upozornil, že to je Ewan McGregor,“ dodala pobaveně Salnikov.