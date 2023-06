Na karlovarský festival přijedou Ewan McGregor a Alicia Vikanderová

I čeští diváci ji mohou znát z filmů Královská aféra (2012), Anna Karenina (2012). Zlomový pro ni byl v kariéře rok 2015, kdy do kin přišly snímky Krycí jméno U.N.C.L.E., Ex Machina, Dánská dívka.

Skotský herec patří již téměř tři desítky let v nejzářivějším evropským hereckým hvězdám. Na výsluní jej vynesla spolupráce s režisérem Dannym Boylem. Konkrétně jejich nejslavnější snímek Trainspotting (1996). Jen pár let nato prorazil v Hollywoodu. Vedle herectví se věnuje také režii a filmy rovněž produkuje.

„Těžko by šly vymyslet dvě rozdílnější profese než ty naše. Jednou mě vzal na let svým tornadem a nic takového jsem do té doby nezažil. Je to tak mužné, pravá práce pro chlapa. Létá rychlostí 800 km v hodině 60 metrů nad zemí. Neuvěřitelné. A já si zatím na živobytí vydělávám tím, že nosím make-up,“ svěřil se kdysi časopisu Sunday Telegraph Magazine.