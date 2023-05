Na karlovarský festival dorazí Russell Crowe

Jednou z nejzářivějších hvězd 57. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech bude novozélandský herec Russell Crowe. Uvedl to na svém oficiálním twitterovém účtu. Světovou megastar mohou diváci vidět nyní i v českých kinech, a to ve snímku Papežův vymítač. MFF KV proběhne od 30. června do 8. července.

Foto: archiv TV Nova Herec Russell Crowe v roli schizofrenika, matematika Johna Nashe, ve filmu Čistá duše.