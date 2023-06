Stanové městečko se začíná postupně plnit

„Máme ubytováno přibližně osmdesát lidí,“ hlásil krátce před polednem recepční stanového městečka Pavel. „Jak běží čas, tak se počet příchozích neustále zvyšuje. Očekáváme, že odpoledne přijde hlavní nápor,“ pokračoval recepční, který je ve stánku u vchodu do stanového městečka vůbec poprvé. „Spousta lidí si tady již nechala nabíjet mobily, což je služba, kterou tu nabízíme,“ dodal Pavel.

„Jezdím sem již asi patnáct let,“ uvedl Ondřej z Prahy, když si do stanu vkládal své baťohy. „Stanové městečko mi vyhovuje. Jediným problémem je, když je v noci zima, ale mám s sebou kulich a zimní svetr, tak se to dá zvládnout,“ dodal Ondřej, když se dozvěděl, že v noci na neděli by mohly spadnout teploty až k pěti stupňům.