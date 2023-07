Mezi Vary a Kyselkou bude jezdit autobus

„Kromě festivalových aktivit v Mattoni Life Baru u Vřídla, chceme dát návštěvníkům možnost poznat i okolí Karlových Varů,“ uvedla mluvčí společnosti Mattoni 1873 Lutfia Volfová. „Mattoni bus odveze zájemce přímo do Kyselky, kde si mohou užít trochu krásné a klidné přírody nebo zjistit více o historii značky Mattoni, která se právě zde před 150 lety zrodila a pod níž se zde minerální voda dodnes stáčí,“ pokračovala

Mattoni bus, který pojede trasu Karlovy Vary, Divadelní náměstí – Kyselka a zpět, bude jezdit v období od soboty 1. do soboty 8. července vždy dvakrát denně. V Kyselce je možné navštívit místní minerální prameny nebo se projít turistickou stezkou s názvem Po stopách skřítků či kolem historických budov bývalých lázní.

Po dobu konání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary je Mattoni muzeum otevřeno každý den od devíti ráno do pěti hodin odpoledne. Po předložení bezplatné jízdenky, kterou dostane každý cestující od řidiče Mattoni busu, získá každý držitel i vstupné do Mattoni muzea zdarma. Z Divadelního náměstí do Kyselky budou autobusy odjíždět v deset hodin a pak ještě v půl druhé odpoledne. Zpět budou autobusy vypraveny po poledni a před čtvrtou hodinou odpoledne.