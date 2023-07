KVIFF: Na půjčených kolech se jezdí mezi kinosály

„K dispozici máme dvacet elektrokol a čtyřicet čtyři klasických jízdních kol,“ pokračoval. „Denně evidujeme pět set šest zapůjčení, ale přes víkendy je to samozřejmě více,“ prozradil Kvasnička. „Více se půjčují klasická jízdní kola, ale je to dáno tím, že je jich více. Spousta lidí si chce vyzkoušet jízdu na elektrokole,“ doplnil vedoucí festivalové půjčovny.

Zatím nikdo nezapomněl kolo do půjčovny vrátit. „Občas se stane, že někdo nestihne vrátit kolo do hodiny, kdy je to zdarma, a překročí limit o deset patnáct minutek, ale pak ho vrátí nebo jej kontaktujeme,“ poznamenal vedoucí půjčovny, který krátce před tím musel opravit letos první píchlou pneumatiku jízdního kola.