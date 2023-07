KVIFF: Festivalové hlídky pomáhají s orientací

„Denně navštíví naše informační centrum asi padesát až šedesát lidí, kteří se většinou dotazují na parkovací místa, na cestu na festival, zejména k Thermalu a potom se ptají také na bankomaty, ale i na nákupní střediska, kde by si mohli nakoupit něco k jídlu,“ prozradil mluvčí s tím, že hlídka nabízí mimo jiné náborové a informační letáky Policie ČR.

„K dispozici budou pro děti ale i například omalovánky,“ doplnil. „Pro dospělé máme spíše praktické dárky a pro děti užitečné věci například do školy,“ potvrdila mluvčí karlovarské městské policie Nikola Záhorová.

U společné policejní informační hlídky se v pondělí před polednem zastavil mimo jiné Ondřej z Prahy. Doptával se na autobusové nádraží, kam ho hlídka nasměřovala. Přitom jej oslovili, zda by se nechtěl stát policistou.

„Je mi už pětatřicet,“ komentoval muž. „To je přesně ideální věk,“ nenechal se odbýt policista, ale to už Ondřej pomalu odcházel na autobus. Tentokrát to nevyšlo. S vnučkou pak k pojízdnému informačnímu stánku přistoupili prarodiče. Malé se ujala městská strážnice, která jí darovala dětské pravítko. „My jsme z Mariánských Lázní, takže to tu docela známe,“ uvedl děda při odchodu.