Režisér Dan Svátek: Dvě slova jako klíč? Při natáčení jsme po světě cestovali jen s baťůžkem na zádech

Nový snímek představili jeho tvůrci na karlovarském filmovém festivalu. Do českých kin vstoupí 27. července.

Režisér Novinkám prozradil, že velkolepou výpravu zvládli uskutečnit v menším rozpočtu: „Ve finále jsme nesehnali tolik peněz, kolik jsme chtěli. Proto přišlo to, že jsme cestovali v malém štábu a s baťůžky na zádech jsme prošli Siberutem, Himálaji. Bydleli jsme v levných hotelích, takže jsme se hodně semkli.“

Svátek také přiblížil nejkrásnější moment natáčení, a to když na poslední den přizvali francouzského herce Pierra Richarda, který ve filmu hraje kněze, jenž svými sny ovlivňuje životy dalších postav.

„Natáčeli jsme s ním ve Francii a byla to taková úleva, že tam máte herce, který je neobyčejně laskavý, během natáčení se choval mile, usmíval se celou dobu, ty jeho oči svítily, tak na to rádi vzpomínáme,“ přiblížil poslední natáčecí den z loňského září. „Všechno z nás spadlo a bylo to úžasné,“ dodal.