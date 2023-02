Záběry z natáčení Dvě slova jako klíč: Himaláje. Siberut. New York. David Švehlík a Pierre Richard

Do českých kin v létě zamíří projekt, který svým rozsahem – alespoň co se týče počtu zahraničních lokalit natáčení – nemá obdobu. „Můžu vám prozradit, že je to něco, co tady dlouho nebylo. Bůhví, zda někdy vůbec v české kinematografii vzniklo… Hodně to probrečíš,“ láká diváky do kin herec Jaroslav Dušek v exkluzivní ukázce pro Novinky.cz

Dvě slova jako klíčVideo: Holiday Films

Článek Režisér Dan Svátek do snímku vedle Duška obsadil celou plejádu známých hereckých tváří. Vedle těch českých, Davida Švehlíka, Ivana Fraňka (který se prosadil výrazně i v zahraničních produkcích), k nim patří hvězdy světového filmu, Francouz Pierre Richard a Polák Daniel Olbrychski. Do kin v létě Snímek vznikl na základě oblíbené knihy spisovatele Josefa Formánka, který se na něm i autorsky podílel. Svátek přitom úspěšně do filmové podoby převedl už jiné jeho literární dílo - Úsměvy smutných mužů (2018) zachycující (ne)úspěšnou protialkoholickou léčbu skupinky mužů. Následně za ně získal Cenu filmových fanoušků, která se uděluje v rámci Českých lvů. Foto: Petr Stuna +4 Film Dvě slova jako klíč má mít premiéru 27. července. Na Úsměvy smutných mužů volně navazuje. Diváci se tak znovu setkají se svými oblíbenými postavami. „Uvidíš film, který nezapomeneš. Film, který se ti opře do srdce,“ zve Dušek diváky na projekce. Co je za tou tenkou časovou hranicí, kdy plíce vydechnou naposled? Ptá se David Švehlík. Dvě slova jako klíč finišují Filmy a seriály RECENZE: Úsměvy smutných mužů. Velké sólo pro Davida Švehlíka Kultura