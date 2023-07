Íránský dokument Brána snů: O krásných ženách, které bojují lépe než muži

Letošní filmový festival v Karlových Varech uvedl v rámci jedné své kategorie i několik snímků od íránských tvůrců. Podle festivalu se totiž jedná o „filmy s velkými myšlenkami natočené na malé kamery“. Stejnými slovy by se dal popsat i dokumentární film Brána snů mladé íránské režisérky Negin Ahmadi. Pojednává o její cestě do Kurdistánu za ženskou vojenskou jednotkou. Na frontě objevuje, co to znamená být ženou.

Foto: Foto: KVIFF Brána snů