Legendární kniha Srdce temnoty ve filmu. Na hraně šílenství se ocitne Stanislav Majer

Do hlavní role Jařab obsadil Stanislava Majera. Diváci v jeho podání budou sledovat exotickou cestu spojenou s cestou do nitra lidské duše.

Respektovaný režisér ve snímku využil zkušeností z adaptací knihy pro divadlo. V případě filmové podoby se ovšem nejedná o převedení této verze na plátno, nýbrž o adaptaci literárního textu pro film. Jeho děj je posunut do současnosti a hrdinova cesta nemíří ze západní Evropy do nitra Afriky, nýbrž z Prahy na divoký Balkán, kde na něj ovšem také čeká „Afrika“, respektive uprchlíci.

Film vypráví příběh Roberta Kleina, který opouští ve Francii partnerku Saadu, aby se vrátil do Prahy a později hledal nevlastního bratra kdesi na Balkáně. Je poháněn intuicí, která ho žene do míst, kde Evropa ztrácí kontury a propadá se do koloniální minulosti rámované xenofobní současností.