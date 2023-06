Do Varů míří Minulé životy, filmový hit z festivalů Sundance i Berlinale

Snímek vyprávějící příběh spisovatelky Nory a jejích dvou lásek, té dětské (Hae-Sunga) i té dospělé (Artura), který se odehrává napříč desetiletími i několika kontinenty, si klade otázku: „Co by bylo, kdyby…?“ Nečekaná návštěva z dětství přiměje úspěšnou literátku ohlížet se zpět do minulosti a přemýšlet, jak jinak by její život mohl vypadat…