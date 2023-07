KVIFF: Padesát let se stará, aby na festivalu nehořelo

„K hasičům jsem nastoupil v roce 1973 a od té doby jsem začal dělat kontroly na festivalu, a to bylo v době, kdy byly festivaly pouze v Grandhotelu Pupp. Až v osmdesátých letech se přesunul festival i do Thermalu,“ uvedl Mráz pro deník Právo. Po revoluci se stal v roce 1990 ředitelem krajských hasičů, a to až do prvních let nového tisíciletí.

„Už před tím se mnou mluvil vedoucí produkce festivalu Petr Lintimer, zda bych to nešel dělat, ale tehdy to nešlo, protože by to byl střet zájmů. Tak jsem mu říkal, že až půjdu do důchodu,“ pokračoval Mráz. „On si to pamatoval a když jsem skutečně na začátku tisíciletí do penze šel, tak se mi ozval a uzavřeli jsme dohodu a on je teď mým nadřízeným,“ popisoval.

Mráz má tak na starosti všechny festivalové ohňostroje, oficiální festivalové akce, doprovodné akce. „Všechno dozoruji já. Je toho dost, protože hasiči trošku utahují kohoutky v té kontrolní činnosti,“ popisoval hasičský profesionál s tím, že největší nápor je vždy den před zahájením festivalu, kdy musí všichni projít školení, ať už je to ochranka, nebo vedoucí kin.

„Když už se to ale rozjede, tak, jak říká prezident festivalu Bartoška, tak už to nějak dopadne,“ dodal s nadsázkou Mráz, který začal u hasičů od píky, tedy jako řadový hasič na stanici. Postupně se ale dostal na ředitelství, kde se stal nakonec tím nejvyšším šéfem.

Při kontrolách na festivalu se podle něj hlavně procházejí kina. „Důraz se klade hlavně na únikové cesty, protože to je to stěžejní, protože zdraví a záchrana života je vždy to první. Všechno ostatní ať shoří, ale dostat lidi ven, to bylo hlavní krédo,“ poznamenal Mráz s tím, že několikrát za festival se objíždí únikové východy a kontroluje se, zda jsou odemčené.

Hořelo třikrát

Za padesát let na MFF hořelo podle Mráze jen třikrát. „Pamatuji si, že hořelo v Lázních I, kdy někdo něco hodil do sklepa, kde došlo kvůli tomu k šíření požáru,“ uvedl. „Jen jednou v rámci festivalu hořelo v Thermalu, a to od nabíječky,“ pokračoval.

Nejvážnější ale byl požár v Poštovním Dvoře, který vznikl při Media Party, kterou festival pro novináře tehdy pořádal. „Chytla tehdy propan butanová lahev od grilu. Tam se muselo přistoupit i k evakuaci, protože hrozilo roztržení tlakové lahve,“ vzpomínal Mráz s tím, že vše nakonec dobře dopadlo.

Kvůli nebezpečí požáru je proto podle Mráze důležité být mnohdy nekompromisní. „Například jeden ze stánků si instaloval jen jedno schodiště, tak jsem jim musel říct, ať si jdou koupit řetízek s nápisem zákaz vstupu. No a druhý den tam měli schody druhé, tak jak to má být. Někdy musí být člověk drsný, ale jinak to nejde,“ dodal s tím, že někde musí zvýšit hlas, a dokonce být i vulgární. „Ale to jen výjimečně a jen u některých,“ doplnil.

Ačkoliv takřka celý den i večer tráví Mráz uprostřed festivalového dění, do kina se prakticky nedostane.

Crowe a jedna přilba

Ale některé filmové hvězdy na festivalu osobně potkal. „Například Russella Crowea. To byl zážitek. Mému zeťákovi podepisoval přilbu dokonce. Ale nejdřív mu ji podepsat nechtěl, protože to byla přilba gladiátora. On byl totiž kvůli té roli naštvaný. Musel totiž shazovat kilogramy, kvůli tomu dokonce zkolaboval. S odstupem na to moc rád nevzpomíná, tak mu to nechtěl podepsat. Ale zeťák umí výborně anglicky, tak se nakonec domluvili. Nakonec mu Crowe řekl: Tak mi to tedy dejte. A podepsal se,“ prozradil.

„To byl zážitek. Teď má tu přilbu, kterou si zeťák koupil v Itálii, pěkně schovanou,“ dodal. „V minulosti jsem se potkal například s Travoltou. Byl jsem u toho, jak utekl v Thermalu své ochrance. Ale chytli ho hned o patro výš,“ vzpomínal ještě s úsměvem Mráz.

„Jak tu dělám každý rok, tak jsem s hvězdami v kontaktu. To neznamená, že bych s nimi mluvil, ale sedíme třeba kousek od sebe,“ uzavřel.