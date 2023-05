Jan Cina: Při natáčení „To se vysvětlí, soudruzi!“ se pohybujeme v hezké nostalgii

Cina v seriálu ztvárňuje mladého nadějného vědce Vojtu Beka, který je odborníkem na myší mozky. Je přesvědčen, že jednou dokáže, že paranormální jevy existují, ale zatím se mu to moc nedaří.

Co vy a paranormální jevy?

Od malička mě to hodně zajímalo. Měl jsem takovou knížku, kde byly Poltergeist 3, UFO a spousta podobných věcí. Ale mám pár takových, dá se říct, trochu duchařských zážitků. S nějakou energií, kdy cítíte, že nejste sami, nebo je najednou něco trošku jinak.

A pak mám takové celkem duchovní zážitky, které si ani nepotřebuju nějak vysvětlovat, nepotřebuji vědět, co za nimi stojí. Jsou hodně spojené s přírodou nebo s určitými místy. Jsou to osobní životní momenty.

Skvělý základ udělali scenáristé Miro Šifra s kolegyněmi Lucií Vaňkovou a Marií Starou. No a my se snažíme to nějak naplnit spolu s režiséry Matějem Chlupáčkem a Michalem Samirem.