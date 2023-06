Maroon 5 hráli maskovaní v metru. Gwen Stefani zaujala Madonnu. Ve středu zahrají na festivalu Prague Rocks

Převlékli se za pouliční muzikanty, nasadili si brýle a paruky, nalepili falešné vousy a pustili se v běžném provozu metra do hraní.

Nejprve zahráli cover verzi písničky Crazy Little Thing Called Love od britských Queen a na jejím konci, když se kolem nich shromáždila ještě nepříliš početná skupina pozorovatelů, odhalili své tváře. Poté zahráli skladbu Sugar, jeden ze svých největších hitů.

V tu chvíli dav shromážděný kolem muzikantů značně zhoustl a začala to být pořádná zábava. Maroon 5 se prý tenkrát do zvláštní akce pustili i proto, že v té době propagovali své v pořadí šesté album Red Pill Blues.

Maroon 5 přijíždějí do Prahy v plné síle.

Tato kapela začal hrát už v roce 1994 jako Kara’s Flowers. Takto vydala tři alba, ale nestalo se nic zvláštního. Když ale v roce 2001 změnila název na Maroon 5, začaly se dít zajímavé věci. Už první album Songs About Jane bylo úspěšné a podobné to bylo i s dalšími počiny. Skupina má momentálně na kontě sedm desek.

Americká zpěvačka Gwen Stefani zase dostala zajímavé požehnání od Madonny, a to již v roce 2005, v době, kdy byla na sólové dráze a na kontě měla první album nazvané Love. Angel. Music. Baby. Slavná kolegyně ji nejprve obvinila z kopírování jejích nápadů.

„Dělá to stejně. Pracujeme víceméně se stejnými lidmi, také si vzala Brita (to byla Gwen Stefani ženou zpěváka britské skupiny Bush Gavina Rossdalea, pozn. red.), má blond vlasy, a kromě toho má ráda módu jako já,“ začala Madonna zhurta. Potom ale s úsměvem dodala: „Ale to mě netrápí. Je milá a velmi talentovaná.“