RECENZE: Maroon 5, Gwen Stefani i další byli živelní i zábavní

Stalo se to při vystoupení britského písničkáře Jamese Baye. S kapelou odehrál jen několik skladeb a musel z pódia pryč, protože jej kvůli bezpečnosti odvolali pořadatelé. V tu chvíli jen několika tisícovkám přítomných diváků sdělili, že přichází zlé počasí a je třeba se vzdálit od pódia a kovových staveb v areálu. Nebylo to zlé, jen nepříjemné. Liják úřadoval.

Nehrálo se více než hodinu a půl, což přineslo nejenom zpoždění programu a k nelibosti obyvatel okolí letiště i posunutí závěru večera, nýbrž i to, že Bay už se na pódium nevrátil. Velká ztráta to ale nebyla, neboť pokud by se měla hodnotit pouze energie setu, Bay jí měl nejméně.