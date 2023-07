Kytarista kapely Iné kafe si plní sen na Stříbrném jezeře

Sny se plní, i když to někdy trvá léta. Rozhodně to platí v případě baskytaristy Vlada Bise z legendární slovenské punkové skupiny Iné kafe, která má zástupy fanoušků od Tater až do Aše. Hudebník učí v civilu děti na základce v Bratislavě-Jarovcích matematiku, pro dospěláky je lektorem v oblasti IT, a kromě hudby je jeho velkým koníčkem Divoký západ.

Foto: Vladimír Klepáč, Právo Baskytarista slovenské punkové skupiny Iné kafe Vlado Bis coby kovboj v představení Poklad na Stříbrném jezeře s Vinnetouem (trikový jezdec Michal Bednář) a Old Shatterhandem (herec Martin Veselý).

Článek Hraje proto ve Westernovém městečku v Boskovicích v jeho novém divadelním představení Poklad na Stříbrném jezeře, což je nejslavnější z příběhů o náčelníkovi Apačů Vinnetouovi a jeho bílém bratrovi Old Shatterhandovi. Bis kvůli čtyřroli v komparzu jezdí pravidelně úmornou trasu mezi Bratislavou a Boskovicemi. Stíhá to i přes náročné koncertování. Fajn je, že mě v žádné z rolí neodbouchnou. Vlado Bis, kytarista skupiny Iné kafe Kovboj, osadník, padouch i Utah „Hraju kovboje a taky banditu, osadníka a navíc bojovníka kmene Utahů. Kvůli poslední roli jsem vyměnil kytaru za bubínek. Co už… Fajn je, že mě v žádné z rolí neodbouchnou, i když coby osadník při boji o Butlerovu farmu dostávám pěkně na držku," řekl Právu s úsměvem. Foto: Vladimír Klepáč, Právo V Pokladu na Stříbrném jezeře hraje Vlado Bis i bojovníka Utahů. Svoji kytaru vyměnil v této roli za bubínek. Na snímku druhý bubeník zprava. Děti, s nimiž se trápí při vysvětlování goniometrických funkcí, mu na sociálních sítích dávají k jeho fotkám z městečka lajky a srdíčka. Klienti ze světa IT vzali jeho koníček na vědomí. Frontman kapely Iné kafe Vratko Rohoň jej překřtil na náčelníka Ohnivou vodu, což Vlado bere s úsměvem. Zdůrazňuje, že moci si zahrát v pokladu je splněným klukovským snem. Letem filmem „Ve městečku mě za měsíce zkoušek přijali jako vlastního, za což jsem vděčný. Navíc hrajeme v neuvěřitelném přírodním amfiteátru s kopiemi staveb z legendárního filmu o Stříbrném jezeře, s dechberoucím umělým vodopádem, na scéně jsou jezdci na koních, nad hlavami nám létá orlice a jsou tu Vinnetou a Old Shatterhand. Co víc si přát," dodává Vlado. Po boku Vinnetoua Kvůli svému snu se naučil rychle měnit kostýmy a lépe pracovat se svým plánovacím kalendářem. Zatímco jeden den bojuje po boku náčelníka Apačů za věčný mír, spravedlnost a přátelství, o den později propotí na koncertě někde na druhé straně Česka či Slovenska dvě trička. A mezitím dopisuje už svoji čtvrtou knihu, samozřejmě z prostředí Divokého západu. Foto: Foto - archiv Vlado Bis Vlado Bis coby kytarista slovenské punkové skupiny Iné kafe. Na snímku s ním frontman kapely Vratko Rohoň. Poklad režíruje Igor Krištof, který nedávno tvořil bitevní scény ve filmu Jan Žižka nebo v pohádce Princezna zakletá v čase II. „Náš divadelní tým je velmi pestrý. Zahrnuje profesionální herce, špičkové trikové jezdce s mezinárodní reputací, vynikající kaskadéry, máme operního pěvce i loutkoherce, ale i mnoho amatérů. Sladit to vše dohromady je obtížné, ale pokud se do toho dá srdce, tak si poradíme i s punkovým kytaristou," uvedl režisér.