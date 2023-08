Kuličky na Jakubáku odstartují třicátou sezonu Divadla Bolka Polívky

Principál divadla v září také uvede své proslulé autorské představení DNA, ve kterém mu zdatně sekunduje jeho dcera Anna Polívková. Zábavu i inspiraci nabídne brilantní francouzská tragikomedie Rebelky s Chantal Poullain, jejímž ústředním tématem je odvaha vzepřít se nalinkovanému životu a vzít ho zpět do vlastních rukou.

Do Dělnického domu v září zavítají i další herecké hvězdy. Marek Adamczyk spolu s Nelou Boudovou pobaví v komedii Hledám ženu, nástup ihned. Slavným filmem Někdo to rád horké se nechají inspirovat Patrik Děrgel a David Gránský v komedii Dámy vpřed! A Milan Šteindler se v inscenaci After Life v režii Jana Hřebejka bude potýkat se ztrátou blízkého člověka a těžkým rozhodnutím, jak vlastně žít dál.