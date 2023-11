Král Šumavy sedí v obávané káznici v Brně na Cejlu

Všudypřítomná tíseň a deprese. Čas jako by se zde zastavil. Stačí jen málo obrazotvornosti a návštěvník se bez problémů přenese do krutých padesátých let, kdy brněnská Káznice na Cejlu sloužila až do roku 1956 jako obávané vězení politických odpůrců tehdejšího režimu.

Natáčení Krále ŠumavyVideo: Miroslav Homola, Novinky