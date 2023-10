Král Šumavy: Fantom temného kraje. Natáčení pokračuje

Životní příběh Josefa Hasila bude pokračovat jeho nekončícím bojem s komunistickým zřízením. Hasil, kterého opět hraje Oskar Hes, se bude snažit dostat z lágru, do nějž byl odsouzen na devět let.

Také jeho láska Marie, v podání Gabriely Heclové, bude vystavena těžkým zkouškám. Musí totiž snášet výslechy a pohrdání sousedů i svého otce. Také se kolem ní začínají ochomýtat muži, kteří by byli nejraději, kdyby na Josefa úplně zapomněla. Ten se tak musí z lágru dostat co nejrychleji, aby se měl ještě ke komu vracet.

Vondrášek považuje natáčení pokračování za velkou a skvělou výzvu. „Ze všeho nejvíc řešíme s Davidem Ondříčkem postavy. Zároveň se snažíme co nejvíc navázat na první sérii, abychom divákům ukázali tuhle nelehkou dobu novou optikou. Na Josefa Hasila čekají zásadní životní zkoušky, a zatímco první série se do velké míry věnovala Hasilovu bezstarostnému mládí a chování, teď přichází na důsledky jeho konání. Diváci tak mohou očekávat, že přituhne,“ řekl.

David Ondříček si podle svých slov natáčení užívá z jiné perspektivy než jako režisér. „Teď se na to můžu dívat z nadhledu a spíš pomoct radou a kibicováním Damiánovi Vondráškovi, který to celé režíruje. Snažím se s ním od začátku konzultovat každou verzi scénáře a hlavně mu objasňuji, co jsem tím v první sérii myslel a jak by se postavy měly vyvíjet,“ vysvětlil.