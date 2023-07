Končící generální ředitel ČT Petr Dvořák: Dycky Česká!

„Programové tiskové konference byly vždycky speciální. Určitě dorazíte na jarní, na podzimní konferenci roku 2024, přijdete možná i na jarní konferenci roku 2025. Tam všude uvidíte věci, které už dávno vyrobeny jsou, vyrábíme je, nebo už jsme je schválili do výroby. Ale pro mě je to poslední programová konference. Již čtyřiadvacátá. Chtěl bych vám poděkovat, že jste na ně chodili, a půjčím si slogan z jednoho našeho televizního seriálu: Doufám, že i pro vás do budoucna to bude Dycky Česká!,“ řekl novinářům Dvořák.