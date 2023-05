Jude Law přijel do Cannes jako král Jindřich VIII.

Ale nakonec se to s každým dalším dnem přece jen vyrovnává. Cate Blanchettová uvedla film Warwicka Thorntona The New Boy a v neděli večer přišla s Judem Lawem a režisérem Karimem Aïnouzem uvést film Firebrand švédská světová hvězda Alicia Vikanderová. Ta ztělesnila v tomto historickém snímku Kateřinu Paarovou, šestou a poslední manželku Jindřicha VIII, kterého si s gustem a maskou téměř k nepoznání zahrál Jude Law.