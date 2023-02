John Cale se vrací do Archy s novou deskou

Cale ukazuje, že má stále co říci a že se mu daří držet prst na tepu doby, neuzavřel se do svého světa, i když by mohl, a dále hledá nové podněty. Deska má místy až filmový charakter. Ve zvukomalebných Marilyn Monroe´s Legs se snoubí ambientní plochy s praskáním, glitchi a až gospelově pojatými vokály.

Vrstvy hlasů se objevují i chmurném v Not The End Of The World, která působí náladou zcela opačně, než jak se jmenuje. Everlasting Days evokují zpočátku experimentální soudobou hudbou ovlivněná alba z přelomu šedesátých a sedmdesátých let The Academy In Peril a Church Of Anthrax z konce šedesátých let, než se prosadí elektronický rytmus.