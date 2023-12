Jelen vzpomíná na vyprodanou halu v klipu k písni Miluju tě

„Jsme rádi, že byl na místě i náš kamarád režisér Ondra Urbanec a že se mu společně s jeho týmem povedlo tenhle pro nás jedinečný okamžik zachytit. Nyní ho vypouštíme do světa v podobě živého videoklipu,“ dodává.

„Člověku přicházejí do života výzvy, jen tak, neočekávaně a nenápadně. Když kolem kráčel Jelen a byl klidný jako voda a silný jako proud, jeho výzva mě mimořádně oslovila. Už při prvním zkoušení a natáčení zarezonovalo něco, co se pak plně rozeznělo při koncertu v O2 areně. Jsem za to rád a děkuji za krásné chvíle muzikantského souznění,“ dodává Jiří Pavlica.