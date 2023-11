Je to naše poprvé. Alenka Mihulová si mě vybrala, říká Dalibor Gondík o setkání na divadelních prknech

„V Divadle Ungelt se nehrají obyčejné kusy. Vždy je to něčím speciální a herci rádi říkají: ‚Přijďte, protože je to jedinečné,‘ ale tato hra je opravdu zvláštní,“ rozpovídal se Dalibor Gondík.

„Oni jsou to vlastně takoví dva chudáci, kteří mají spoustu svých starostí a problémů a vnitřních rozporů. Je to ale psané lehkou formou a myslím, že my to i zlehka hrajeme. To dává prostor legraci,“ prozradila Alena Mihulová. „Hra je navíc krátká, svižná, to já oceňuji,“ dodal Dalibor Gondík.