Ivan Fíla: Zlaté Hory a stromy do nebe

„Jsem opět Chodec, cestovatel časem, naslouchač příběhů. Bloudil jsem během pandemie osiřelou Prahou a fotografoval liduprázdné ulice; stoupal jsem do výšin Hrubého Jeseníku, abych vzápětí sestoupil do hlubin lidských duší; a teď putuji zlatohorským krajem pokladů, kde rostou stromy do nebe a v oblacích si o nich povídají ptáci,“ píše Ivan Fíla na začátku své nové knihy.