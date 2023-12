Hudební rok 2023: Rekord Taylor Swiftové, noví Rolling Stones i Beatles

Hrdiny letošního roku byli Taylor Swiftová, Rolling Stones, Beatles či Peter Gabriel. Americká popová hvězd Swiftová vytvořila úctyhodný rekord. Její stále probíhající Eras Tour se stalo prvním, které vydělalo jednu miliardu dolarů, a to za pouhých osm měsíců. Během nich zpěvačka odehrála šedesát koncertů.

K její popularitě nesporně přispěl i hudební film The Eras Tour, jenž ji představuje na scéně a který vstoupil do kin v říjnu.

Vyšla i nová písnička od skupiny Beatles. Jmenuje se Now And Then a premiéra proběhla na začátku prosince. Jak oznámili Paul McCartney a Ringo Starr, dva žijící členové liverpoolské čtveřice, jde o poslední písničku pod hlavičkou Beatles.