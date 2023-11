Basista Tony Levin vzpomíná na den, kdy potkal Petera Gabriela a King Crimson

Co pro vás znamená hrát v King Crimson? Protože jste v nich hrál už od začátku osmdesátých let od alba Disicpline.

Pro mě je to po mnoho let velmi speciální skupina. Jako hudebník jsem byl hudbou King Crimson velmi ovlivněn, stejně jako schopnostmi dalších hráčů v kapele. V kapele jsem byl mnoho let, během nichž do ní přišlo mnoho hráčů. Úroveň jejich muzikantských schopností je veliká a já jsem zkoušel dívat se na to jako na výzvu, aby se moje schopnosti zlepšovaly. Byla to velká radost.