Herci okouzlení tóny. Russell Crowe, Johnny Depp, Kiefer Sutherland a další hollywoodské hvězdy mají své hudební projekty

V Karlových Varech měli návštěvníci možnost vidět vystoupení Australana Russella Crowea. Ten v průběhu let často vyjadřoval svou lásku k muzice v tweetech o svých oblíbených kapelách a poukazoval tím mimoděk i na svůj rozmanitý vkus. V roce 2013 se třeba vyznal z lásky k hudebním hrdinům ze své rodné země, skupinám Tame Impala a Fabulous Diamonds.

Na letošním karlovarském festivalu bavil svým zpěvem a se svou kapelou diváky oddaně a tak, že to pro některé byl největší kulturní zážitek z celého týdne.

„Když jsem se stal slavným hercem, lidé z branže mi říkali, abych zůstal na své cestě. Ale jaká cesta to měla být? Skutečnost je taková, že hudba pro mě byla vždy nesmírně důležitá, a i když o ní zrovna nemluvím, je ve všem, co dělám,“ vysvětlil před časem.

Kiefer Sutherland, jenž si v Praze zahrál v neděli podruhé, není jen agent Jack Bauer ze seriálu 24 hodin. V roce 2002 se připojil ke svému kamarádovi, zpěvákovi a skladateli Judemu Coleovi, aby s ním založil nahrávací společnost IronWorks. Napsal s ním i několik písniček a pobyt na pódiu při jejich hraní jej tak nadchl, že dnes už má na kontě tři alba a aktuálně je na koncertním turné.

Foto: Zdeněk Hejduk Kiefer Sutherland si s diváky připil na zdraví.

V rubrice Soundtrack Of My Life britského hudebního magazínu NME v roce 2017 uvedl, že miluje Eltona Johna. Jeho skladba Your Song byla prý první, do které se jako dítě zamiloval. Night Moves od amerického písničkáře Boba Seegera bylo zase první album, které si koupil.

„Když mi bylo jedenáct, šel jsem na svůj první divadelní konkurz. Zeptali se, jestli někdo z nás umí hrát na housle, protože tu chystanou hru otvírala hudba. Já tenkrát na housle hrál, a tak jsem se přihlásil. Uspěl jsem a zamiloval se do herectví. Technicky tedy vděčím za celou svou kariéru houslím, tedy hudbě,“ zavzpomínal Sutherland s úsměvem.

Foto: Jan Handrejch , Právo Johnny Depp si zahrál s Hollywood Vampires v Praze v roce 2018.

V různých stylech

Na začátku června vystoupila v pražském Foru Karlín americká rocková kapela Tenacious D. V jejím čele stojí herec Jack Black, jenž je známý z filmů Všechny moje lásky, Škola rocku, King Kong a dalších. Začínal jako herec, ale v roce 1994 založil s kolegou Kylem Gassem kapelu. Vydal s ní čtyři alba a stále s ní koncertuje.

„Miluju Black Sabbath a má nejoblíbenější pecka je War Pigs. Představuje tu kapelu v nejsurovější síle. Má také silné protiválečné poselství, tedy věc, na kterou obvykle nemyslíte, když hovoříte o Black Sabbath,“ vysvětlil Black.

Již několikrát u nás koncertovala americká skupina Thirty Seconds to Mars. Vznikla v roce 1998 a v nultých letech patřila k nejžhavějším na světové rockové scéně. V jejím čele stojí herec Jared Leto. Upozornil na sebe ve filmech Klub rváčů, Obchodník se smrtí, Klub poslední naděje či Klan Gucci. Je ale i znamenitý autor a zpěvák.

„Herecká a hudební cesta jsou docela odlišné, ale obě vycházejí z mé kreativity. Snažím se držet je od sebe, ale občas jsem musel strávit čas na obou, a to kvůli termínům. Není to dokonalý způsob práce, ale musím to tak někdy dělat,“ vysvětlil Leto, jenž je dnes v kapele 30 Seconds to Mars už pouze se svým bratrem, bubeníkem Shannonem.

Foto: Petr Hloušek, Právo Jared Leto na jednom z koncertů své kapely u nás.

Za zmínku stojí i počiny dalších slavných herců. V roce 2014 vystoupil na českém festivalu Rock for People hrdina akčních filmů Steven Seagal se svou bluesrockovou kapelou. Příliš nenadchl, vzrušení ale způsobil, a to i tím, že na akci přijel pozdě a vystoupil pouze na malém pódiu. Koncertní zastavení v Praze má za sebou už britský herec Hugh Laurie, jenž proslul jako dr. House. Vydal dvě alba, na nichž se snoubí blues, jazz i r’n’b.

Již osm studiových desek poslala do světa americká herečka a zpěvačka Jennifer Lopezová, která se nebála vstoupit do vod středního proudu, a ještě v nich dokázala uspět. Američanka Juliette Lewisová, která hrála ve filmech Večernice či Od soumraku do úsvitu, založila svou kapelu Juliette And The Licks v roce 2003. V České republice s ní už také zpívala.

Přijíždějí další

Nájezdy hollywoodských hvězd na česká hudební pódia nepolevují. V neděli 16. července vystoupí v Brně rocková skupina Hollywood Vampires. Jejím kytaristou je herec Johnny Depp, který se v sestavě v riffech i sólech střídá s Joem Perrym, kytaristou slavných amerických Aerosmith. Aby těch hvězd na jednom pódiu nebylo málo, zpěvákem je Alice Cooper.

Ve stejný den se v pražském klubu Futurum představí se skupinou The Boxmasters další hollywoodská hvězda Billy Bob Thornton. Jeho první album Private Radio vyšlo v roce 2001 a bylo countryové. S The Boxmasters se ale nechává inspirovat hudbou padesátých a šedesátých let a také stylem rockabilly. Jejich první nahrávka je z roku 2008.

Guns N'Roses na Glastonbury zakončili koncert s Davem Grohlem Kultura

„Inspirovali jsme se i jinými zvuky, například muzikou z jižní Kalifornie a Memphisu. Dlouho jsme kvůli mým předešlým nahrávkám vystupovali jen na countryových pódiích, ale nakonec jsme se rozhodli lidem ukázat, že jsme opravdu hlasitá rokenrolová kapela. Od té doby nás srovnávají s Tomem Pettym a Heartbreakers, protože jsme také ovlivněni Beatles a Byrds. A hrajeme na rockových akcích,“ řekl k aktivitám své kapely Thornton.