Guns N'Roses na Glastonbury zakončili koncert s Davem Grohlem

V pravé poledne začal hrát anglický zpěvák Rick Astley a po znělce ze Star Wars spustil skladbou Together Forever. O chvíli později už s publikem vtipkoval nejen o svém největším hitu Never Gonna Give You Up, který slíbil zahrát v závěru. Svižný set pobavil a zpěvák, který prožívá nové vzedmutí zájmu díky TikToku, hrál s fantastickou kapelou a skvěle zpíval. Kéž by všichni interpreti toho dne oplývali jeho lehkostí a smyslem pro humor.

Koncert využil mimo jiné k tomu, aby si splnil dětský sen. Ve své první kapele byl bubeníkem, hrát se učil spolu s kazetou AC/DC a snil o koncertu na nejslavnějším britském festivalu. A tak si prostě při této příležitosti za bicími střihnul Highway To Hell.

Foto: Šárka Hellerová Davy lidí na Glastonbury.

Později, ale stále v brzkém odpoledni, vystoupil například na Brit Awards nominovaný zpěvák Tom Grennan. Je stoupající hvězdou britské poprockové scény. Na stejném místě poté zlatou éru britského punku připomněli Generation Sex. Billy Idol s kolegou Tonym Jamesem přibrali do kapely Stevea Jonese a Paula Cooka ze Sex Pistols a vzpomínali na staré časy. Atmosféru jim dodávaly archivní koncertní záběry.

Dojemný byl koncert skotské hvězdy Lewise Capldiho. Šestadvacetiletý zpěvák před čtyřmi lety pobláznil hudební svět debutem Divinely Unispired to a Hellish Extent a nyní na něj navázal deskou Broken by Desire to Be Heavenly Sent. Před necelým rokem zveřejnil, že mu byl diagnostikován Tourettův syndrom, který mu chvílemi, mimo jiné v emocionálně vypjatých momentech, znemožňuje zpívat. Tedy ho občas jeho projevy přepadnou na pódiu a jeho publikum ho obvykle nenechá na holičkách a z plna hrdla zpívá za něj.

Na začátku června Capaldi kvůli svému zdraví zrušil všechny koncerty do Glastonbury. Na Worthy Farm si jeho opulentní balady přišlo poslechnout publikum rozsahem takřka srovnatelné s pozdější návštěvou Guns N'Roses.

Hned na začátku vyrazil mnohým dech přelet letky Královského letectva. Později publiku vyrazil dech samotný Capaldi, když se zdálo, že uvádí na pódium Eda Sheerana, byl to jeden z jeho klasických fórků. Celá věta zněla, že Ed Sheeran, se kterým se rád provokuje, zde není. Lewis Capaldi dal do svého vystoupení, co mohl, a i když to oproti jeho obvyklým výkonům dopadlo napůl, pořád to znělo skvěle.

Foto: Jason Cairnduff, Reuters Lewis Capaldi

Jestli na Glastonbury může být něco opravdu problém, je to nemožnost se naklonovat. V lidmi přetékajícím stanu Woodsies hráli Blossoms s Rickem Astleym písně The Smiths, což by si člověk rád po odpoledním Astleyho výkonu vyslechl. Později na stejném místě řádili Italové Måneskin, kteří se před pár lety rozhodli dobýt svět a nyní se jim to dost dobře daří nejen kvůli úspěchu v Eurovizi, ale především jejich živelným koncertům.

Zatímco písničky The Smiths zpíval někdo jiný, Johnny Marr, kytarista této osmdesátkové skupiny, se připojil k The Pretenders. Spolu s Davem Grohlem, který svůj výlet do Anglie vskutku nepromarnil.

Na Pyramid Stage někdy tou dobou vystupovala Lizzo, která zatím svou poslední cenu Grammy získala letos za Nahrávku roku. Tou je píseň About Damn Time z alba Special. Z Lizzo se v posledních letech stala hvězda první velikosti.

Foto: Jason Cairnduff, Reuters Lizzo

Guns N'Roses, ze všeho nejvíc potěšili včasným příchodem, což se ihned na internetu stalo terčem vtipů, stejně jako mnoho triček, které stihl vystřídat Axl Rose. Za zmínku stojí především asi to s ukrajinskou vlajkou, které oblékl na Civil War. Dvě a půl hodiny dlouhý koncert začal velmi slušně. Na začátku Axl Rose své famózní kytaristy relativně slušně doplňoval. Bohužel zhruba v polovině koncertu se začalo zdát, že se něco rozbilo, a nakonec bylo třeba uznat, že spíš než ozvučovací technika to byl samotný zpěvák.

Zbytek kapely, která hrála famózně, jako by se taky trochu utlumil. Setlist byl nejspíš přizpůsobený hlavně tomu, aby zbyl dech na závěrečné finále. Jenže na Don't Cry, ale i na spoustu dalších zásadních písní vůbec nedošlo, a to se nejednalo o krátký set. Závěrečnou Paradise City s kapelou odehrál a odzpíval Dave Grohl, což bylo milé překvapení.

Na Axla Rose, který nejednou nechal své fanoušky dlouho na svůj příchod čekat, si v sobotu na Glastonbury zahrála Lana Del Rey, která půlhodinové zpoždění omluvila, snad ve vtipu, dlouhou přípravou účesu. Ono zpoždění vedlo k hořkému konci koncertu. Organizátoři ji nechali lehce přetáhnout, ale nakonec stála na pódiu s vypnutým zvukem. Video Games už dozpívali fanoušci sami za její tiché přítomnosti na pódiu.