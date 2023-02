Harry Styles ovládl Brit Awards

Předávání hudebních cen Brit Awards, které proběhlo v sobotu v noci v O2 areně v Londýně, dominoval britský zpěvák Harry Styles. Byl oceněn ve čtyřech kategoriích. Stal se umělcem roku i nejlepším popovým/R&B umělcem roku, jeho píseň As It Was se stala nejlepší písní roku a Harry’s House nejlepším albem.

Foto: Vianney Le Caer, ČTK/AP Harry Styles prožívá úspěšné období. Před týdnem uspěl i na Grammy

Při přijímání cen poděkoval zpěvák své matce za to, že ho přihlásila do talentové soutěže X Factor. Ta totiž odstartovala jeho úspěšnou kariéru s kapelou One Direction. Vyzdvihl také talent několika umělkyň, které se neprobojovaly na seznam finalistů, jenž je společný pro ženy i muže. Za to byla anketa již dříve veřejností i některými hudebníky kritizována. Americká zpěvačka Beyoncé si odnesla vítězství ve dvou v kategoriích. V prestižní britské anketě se stala nejlepší zahraniční umělkyní a její loňském album Renaissance nejlepší deskou roku. Dvě ocenění si odnesla i britská indierocková kapela Wet Leg. Je skupinou roku a objevem roku. Foto: Henry Nicholls, Reuters Skupina Wet Leg při přebírání jedné ze dvou cen Nejlepší zahraniční kapelou se stali Irští Fontaines D.C., rockovým interpretem The 1975, hiphopovým umělcem Aitch, taneční počin nahrála Becky Hillová a producentem roku se stal David Guetta z Francie. Hudební Brit Awards jsou určeny nejlepším britským a zahraničním muzikantům a každoročně je uděluje organizace British Phonographic Industry (BPI).