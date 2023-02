Beyoncé vytvořila nový rekord Grammy

Beyoncé překonala historický rekord. Z Crypto.com Areny v Los Angeles odcházela jako majitelka celkem dvaatřiceti sošek. Letos z nich získala čtyři, za nejlepší taneční/elektronický počin (Break My Soul), nejlepší taneční/elektronické album (Renaissance), nejlepší R&B skladbu (Cuff It) a nejlepší tradiční R&B výkon (Plastic Off the Sofa).